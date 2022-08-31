Приштина, Сербия, 31 августа, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Часть районов Приштины и муниципалитет Косово Поле будут вынуждены сократить подачу питьевой воды в связи с урезанием энергоснабжения.

KFOR Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi 31 августа, региональная компания-поставщик Приштины предупреждает об перебоях в поставках питьевой воды в районах Холм героев, Арберия, Калябрия, Чамерия и Медресе.

Отключение воды и сокращение подачи электроэнергии связано с дефектом ЛЭП, по устранении которого нормальное водоснабжение и электроснабжение будут восстановлены.