Каменский район, Ростовская область, 31 августа, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Казачьи школы Каменского района Ростовской области первыми в России обрели собственный герб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» 31 августа.

Don-kazak.ru Казачьи школы Ростовской области обрели собственный герб

На хуторе Старая Станица состоялось расширенное заседание Совета по делам казачества при главе администрации Каменского района, в ходе которого руководителям десяти казачьих школ района были вручены вымпелы с гербами. Школы Каменского района стали первыми казачьими школами в стране, у которых появился свой герб.

Геральдист Олег Тесля отметил, что каждый герб индивидуален и отражает историю школы и казаков хутора или станицы. Он пояснил, что означают каждый элемент и цвет на гербе.

Духовник казаков Глубокинского юрта иерей Павел Лукошкин освятил вымпелы и юных казаков, которым была оказана честь под гимн Всевеликого войска Донского вынести вымпелы со сцены.