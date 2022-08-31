Приштина, Сербия, 31 августа, 2022, 22:48 — ИА Регнум. В столице Косово Приштине 31 августа прошел массовый протест в связи с групповым изнасилованием 11-летней девочки.

Рене Магритт. Изнасилование. 1934 г

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, протест был организован коллективом за феминистическое мышление и действие. Участники протеста требовали пожизненного заключения педофилов и несли плакаты с надписями «Долой патриархат», «Долой насильников», «Насильников в тюрьму», «Виновата не мать, а государство», «Девушки и женщины плечом к плечу».

Протестующие прошествовали от здания минюста Косово к парламенту и главному управлению полиции, которое закидали шариками с красной краской.