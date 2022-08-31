Лондон, 31 августа, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Как сообщает издание Evening Standard, полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не сможет перейти в лондонский «Челси» из-за санкций в отношении Российской Федерации.

Pixabay.com «Челси»

По информации источника, любые попытки лондонского клуба выплатить 15 миллионов евро за 19-летнего россиянина будут заблокированы.

Действующее соглашение Захаряна с «Динамо» рассчитано еще на два года до конца сезона 2023/24, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 Арсен Захарян принял участие в шести турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.