* запрещённая в России организация

Москва, 31 августа, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Вооруженные формирования группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили пять обстрелов в сирийской зоне деэскалации «Идлиб», сообщил 31 августа на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По его данным, обстрелам подверглись территории сирийских провинций Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама.

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В провинции Алеппо — один обстрел, в провинции Идлиб — два обстрела, в провинции Латакия — один обстрел, в провинции Хама — один обстрел», — сказал Олег Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа израильскому ракетному удару подвергся международный аэропорт в Алеппо.