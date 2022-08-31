Лондон, 31 августа, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Челси» предложил 50 миллионов евро за 24-летнего хавбека амстердамского «Аякса» и сборной Мексики Эдсона Альвареса. Об этом 31 августа сообщает издание The Athletic.

Pixabay.com «Челси»

По информации источника, в случае продажи Альвареса в «Челси» заработок «Аякса» в текущее летнее трансферное окно увеличится до 266 миллионов евро. Самой крупной продажей клуба стал трансфер бразильца Антони в «Манчестер Юнайтед» за 95+5 миллионов евро.

В текущем сезоне нидерландской Эредивизи 2022/23 Эдсон Альварес принял участие в трех матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.