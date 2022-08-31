Косовска-Митровица, , 22:46 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi 31 августа опубликовало материал, согласно которому ситуация на севере края остается спокойной.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Дорога из Косовской Митровицы к КПП Яринье частично патрулируется миротворцами НАТО из миссии KFOR, а также беспилотниками НАТО.

При этом на прибывающих из Центральной Сербии в сербские грузовиках теперь красуются сообщения о том, что признание выданных албанскими властями в Приштине документов сербской стороной не означает признания Косово, а лишь призвано обеспечить свободное перемещение граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сербии на КПП в сторону Косово расставлены особые предупреждения