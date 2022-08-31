Лимасол, Кипр, , 22:33 — REGNUM Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин проведет остаток сезона в кипрском клубе «Арис» из Лимасола. Аренда рассчитана до 30 июня 2023 года.

Александр Кокорин Fc-zenit.ru

Как сообщается на официальном сайте «фиалок», арендное соглашение не предусматривает опцию выкупа футболиста кипрским клубом. Трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.

Действующее соглашение Александра Кокорина с «Фиорентиной» рассчитано еще на два года до конца сезона 2023/24.

В прошлом сезоне Кокорин принял участие лишь в шести турах итальянской Серии А 2021/22, проведя на поле суммарно 49 минут.