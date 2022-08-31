Лимасол, Кипр, 31 августа 2022, 22:33 — REGNUM Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин проведет остаток сезона в кипрском клубе «Арис» из Лимасола. Аренда рассчитана до 30 июня 2023 года.
Как сообщается на официальном сайте «фиалок», арендное соглашение не предусматривает опцию выкупа футболиста кипрским клубом. Трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.
Действующее соглашение Александра Кокорина с «Фиорентиной» рассчитано еще на два года до конца сезона 2023/24.
В прошлом сезоне Кокорин принял участие лишь в шести турах итальянской Серии А 2021/22, проведя на поле суммарно 49 минут.