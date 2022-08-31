Приштина, Сербия, 31 августа, 2022, 22:45 — ИА Регнум. В Косово 31 августа состоялось заседание межминистерской координационной группы по борьбы с семейным насилием.

Vetevendosje.org Альбулена Хаджиу

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заседание возглавила национальный координатор по данному вопросу Нита Шаля.

Встречу посетили представители полиции, прокуратуры, минздрава Косово, МВД, национальный адвокат, правозащитники, судьи.

Глава министерства юстиции Косово Альбулена Хаджиу заявила, что борьба с насилием в отношении женщин и девочек и семейным насилием должна оставаться бескомпромиссной и требует принятия конкретных мер.

Встреча была посвящена обсуждению реализации плана действий национальной стратегии по защите от семейного насилия и подготовке законопроекта по данному вопросу.