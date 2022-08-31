Ливерпуль, Великобритания, , 22:29 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» в матче пятого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 встретится с «Ньюкаслом». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Джозеф Гомес, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Харви Эллиотт, Луис Диас, Мохаммед Салах, Роберто Фирмино.

«Ньюкасл»: Ник Поуп, Киран Триппьер, Джамаал Ласселс, Мэтт Таргетт, Дэн Бюрн, Джо Уиллон, Шон Лонгстафф, Райан Фрэйзер, Мигель Алмирон, Жоэлинтон, Александер Исак.

Для форварда сборной Швеции Александера Исака этот матч станет первым в составе «сорок» после перехода из «Реал Сосьедада» 26 августа 2022 года за 70 миллионов евро.