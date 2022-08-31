Вашингтон, , 23:10 — REGNUM США совместно с Израилем, Саудовской Аравией и другими государствами Ближнего Востока создают сеть беспилотных кораблей для наблюдения за морскими акваториями, где возможна военная активность Ирана, сообщает 31 августа газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению издания, сеть надводных дронов должна охватить акваторию от Суэцкого канала у берегов Египта до морских границ Ирана и передавать информацию в командный центр Пятого флота США, расположенный в Бахрейне.

Сеть должна состоять из сотни наблюдательных морских дронов и начать работать к лету 2023 года. Каждый из них сможет автономно работать в море до полугода. Число уже действующих безэкипажных судов военные не раскрывают, ссылаясь на секретность.

В дальнейшем аналогичные сети планируется создать и в других регионах мира, интересующих Пентагон.

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