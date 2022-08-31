Лондон, 31 августа, 2022, 22:25 — ИА Регнум. 31 августа в Лондоне на «Олимпийском стадионе» «Вест Хэм Юнайтед» в матче пятого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с «Тоттенхэмом». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

«Тоттенхэм Хотспур»

Стартовые составы команд:

«Вест Хэм Юнайтед»: Лукаш Фабьянский, Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Владимир Цоуфал, Тило Керер, Томаш Соучек, Деклан Райс, Пабло Форналс, Саид Бенрахма, Джаррод Боуэн, Майкл Антонио.

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Дэвинсон Санчес, Бэн Дэвис, Эрик Дайер, Эмерсон, Ив Биссума, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Иван Перишич, Деян Кулушевски, Сон Хын Мин, Харри Кейн.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Питером Бенксом. Ассистенты главного судьи — Эдвард Смарт и Ник Гринхалгх.