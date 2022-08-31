Гаага, Нидерланды, , 22:44 — REGNUM Судья Специализированных палат по Косово в Гааге, более известных как Специальный трибунал по Косово, Майкл Боландер, подал в отставку 31 августа.

Франсиско Гойя. Трибунал инквизиции

В сообщении трибунала говорится, что юрист представил прошение об отставке председателю трибунала Екатерине Трендафиловой и связал его «с личными причинами».

Боландер подчеркнул, что для него было честью работать в трибунале.

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