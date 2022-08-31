Гаага, Нидерланды, 31 августа 2022, 22:44 — REGNUM Судья Специализированных палат по Косово в Гааге, более известных как Специальный трибунал по Косово, Майкл Боландер, подал в отставку 31 августа.
В сообщении трибунала говорится, что юрист представил прошение об отставке председателю трибунала Екатерине Трендафиловой и связал его «с личными причинами».
Боландер подчеркнул, что для него было честью работать в трибунале.
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