Гаага, Нидерланды, 31 августа, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Судья Специализированных палат по Косово в Гааге, более известных как Специальный трибунал по Косово, Майкл Боландер, подал в отставку 31 августа.

Франсиско Гойя. Трибунал инквизиции

В сообщении трибунала говорится, что юрист представил прошение об отставке председателю трибунала Екатерине Трендафиловой и связал его «с личными причинами».

Боландер подчеркнул, что для него было честью работать в трибунале.