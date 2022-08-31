Вильнюс, , 22:40 — REGNUM Протест выразила Литва России: нота вручена 31 августа поверенному в делах РФ в республике Сергею Рябоконю, сообщили в литовском МИД. Власти республики недовольны формулировкой, предложенной дипломатом для «анкетирования на границе».

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Литовское внешнеполитическое ведомство заявило, что в ноте протеста Вильнюс выразил «возмущение публичными высказываниями временного поверенного, принижающими события января 1991 года и цинично искажающими исторические факты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рябоконь, отреагировав на идею литовских властей анкетировать въезжающих в республику граждан России по вопросу «чей Крым?» и пропускать только тех, кто даст «правильный ответ», предложил свой вариант анкетирования — но уже для граждан Литвы, въезжающих в РФ.

Он предложил опрашивать въезжающих литовцев по поводу отношения к событиям в Вильнюсе 13 января 1991 г., когда тогдашнее руководство Литвы (считавшее, что республика вышла из СССР) потребовало антиконституционального отделения от Советского Союза. Власти Литвы тогда устроили провокации.

Надо спрашивать граждан Литвы, отметил дипломат, считают ли они, что в республике тогда её граждане «стреляли по своим же».