Берлин, 31 августа, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Коллективный Запад не должен недооценивать военный потенциал России в конфликте на территории бывшей УССР. Такое заявление в интервью Reuters сделал генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн.

Александр Мариинский ИА REGNUM Артеллерийская мощь

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция: все задачи будут выполнены — трансляция»

По словам Цорна, у Запада не должны быть каких-то иллюзий относительно военной слабости России. Москва при желании вполне может открыть второй фронт «и расширить конфликт регионально», хотя это и будет с ее стороны «очень неразумно».

Германский генерал напомнил, что большая часть российского военно-морского флота к специальной военной операции на территории бывшей УССР до сих пор не привлечена. У российских ВВС есть значительный потенциал и он далеко не задействован в спецоперации, а это может угрожать военному блоку НАТО.

Несмотря на то, что темпы спецоперации на территории бывшей УССР действительно замедлились, Россия всё равно продолжает продвигаться вперёд.

Что касается боеприпасов, то они у России закончатся ещё очень нескоро.