Рим, 31 августа, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Римский футбольный клуб «Лацио» в матче четвертого тура итальянской Серии А 2022/23 упустил победу над «Сампдорией», пропустив решающий мяч на 90+2-й минуте. Встреча проходила в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис».

ФК «Лацио»

Первый мяч на экваторе первого тайма забил таранный форвард сборной Италии Чиро Иммобиле после передачи Сергея Милинковича-Савича — 0:1. На 90+2-й минуте Маноло Габбьядини сравнял счет — 1:1.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джанлукой Арельяно. Ассистенты главного судьи — Филиппо Берчильи и Дарио Цеццони.

Составы команд:

«Сампдория»: Аудеро, Ауджелло, Колли, Мурильо (Феррари, 73’), Берешиньский, Верре (Джуричич, 61’), Ринкон, Сабири, Виера Нан (Вильяр, 70’), Лерис (Капуто, 46’), Квальярелла (Габбьядини, 70’).

«Лацио»: Проведель, Габаррон, Романьоли (Хила, 82’), Ладзари, Марушич, Альберто (Башич, 72’), Милинкович-Савич, Катальди (Антонио, 73’), Андерсон (Педро, 41’), Дзакканьи (Канчельерри, 73’), Иммобиле.