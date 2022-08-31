Рим, 31 августа, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Антироссийские санкции вредят Италии и являются «глубокой ошибкой», заявил 31 августа лидер партии Italexit (выступает за выход из ЕС и НАТО) Джанлуиджи Парагоне.

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Все основные партии страны, от правых до либеральных, проголосовали, тем не менее, и за санкции, и за поставки оружия в Киев, что доказывает, что все эти партии на самом деле «абсолютно одно и то же», отметил Парагоне.

«Итальянцы участвуют в чужой войне», — добавил он.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони. Социологи допускают, что Italexit будет представлена в парламенте (рейтинг около 3% при таком же «проходном балле»).

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.