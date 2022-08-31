Архангельск, 31 августа, 2022, 22:15 — ИА Регнум. В Северном округе Архангельска сегодня, 31 августа, утонула 10-летняя девочка, сообщает пресс-служба Центра гражданской защиты.

Марина Каширская ИА REGNUM Вода

Трагедия произошла на реке Кузнечиха в районе улицы Ильича. По данным очевидцев, девочка, гуляя с друзьями по пирсу, оступилась и упала в воду. Ее тело было обнаружено водолазами спустя четыре часа после происшествия.

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