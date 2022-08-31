Манчестер, Великобритания, , 22:14 — REGNUM 31 августа в Манчестере на стадионе «Этихад» футбольный клуб «Манчестер Сити» сыграет с «Ноттингем Форестом». Матч пятого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 начнется в 21:30 по московскому времени.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Кайл Уокер, Джон Стоунс, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Хулиан Альварес, Филип Фоден, Эрлинг Холанд.

«Ноттингем Форест»: Дин Хендерсон, Джо Уоррел, Неко Уильямс, Шейху Куяте, Скотт Маккенна, Ренан Лоди, Льюис О’брайен, Райан Йейтс, Ремо Фройлер, Морган Гиббс-Уайт, Бреннан Джонсон.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ассистенты главного судьи — Нил Дэвис и Тим Вуд. Резервный арбитр — Майкл Дин.