Прага, 31 августа, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 31 августа в ходе визита в Чехию провела встречу с главой сената республики Милошем Выстрчилом.

U.S. Department of State Вьоси Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявила, что в Косово считают Республику Чешскую важным союзником, «разделяющим его ценности и виды на общее мирное, процветающее евроатлантическое будущее».

Стороны обсудили продвижение к отмене визового режима для «граждан Косово», въезжающих ЕС, в период председательства Чехии в ЕС.

По словам Османи, в Приштине нуждаются в предоставлении реальных перспектив евроинтеграции в ходе председательства Чехии.