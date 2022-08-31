Лондон, 31 августа, 2022, 22:10 — ИА Регнум. 31 августа в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» футбольный клуб «Арсенал» в матче пятого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 встретится с «Астон Виллой» из Бирмингема. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Эрон Рэмздейл, Киран Тирни, Бен Уайт, Габриэл, Вильям Салиба, Букайо Сака, Мартин Эдегор, Габриел Мартинелли, Альберт-Мбойо Локонга, Гранит Джака, Габриэль Жезус.

Запасные: Эмиль Смит-Роу, Эдуард Нкетиа, Роб Холдинг, Седрик Суареш, Такэхиро Томиясу, Фабио Виейра, Маркиньос, Мэтт Тернер, Мэтью Смит.

Главный тренер: Микель Артета.

«Астон Вилла»: Дамиан Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Люка Динь, Джон Макгинн, Джейкоб Рэмзи, Бубакар Камара, Эмилиано Буэндиа, Олли Уоткинс, Леон Бэйли.

Запасные: Дуглас Луис, Дэнни Ингз, Калум Чемберс, Людвиг Аугустинссон, Эшли Янг, Филиппе Коутиньо, Робин Ульсен, Камерон Арчер, Тим Ирогбунам.

Главный тренер: Стивен Джеррард.

На данный момент «Арсенал» с 12-ю очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. В случае победы «канониры» поднимутся на первую строчку.