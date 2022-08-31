Милан, Италия, 31 августа, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Так называемое «пособие по гражданству» в Италии должно выплачиваться только тем гражданам, кто не может трудиться, заявил 31 августа лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Arlington National Cemetery Маттео Сальвини

Но те граждане, которые могут, но отказываются работать, не должны получать от государства никакой помощи, добавил он.

Пособие по гражданству (по бедности) было введенов 2019 году по инициативе популистов. Граждане страны с доходом менее 780 евро в месяц (включая 280 евро на жилье, если требуется) могут получать от государства «разницу». Получателями пособия является более миллиона семей.

25 сентября в Италии пройдут досрочные парламентские выборы. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.