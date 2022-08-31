Хельсинки, , 22:08 — REGNUM Любые попытки тайно провезти наличную валюту через границу Финляндии в Россию могут расцениваться как контрабанда. Такое заявление сделал сегодня, 31 августа, главный таможенный инспектор Финляндии Яркко Кескинен в интервью Yle.

Флаг Финляндии Pixabay.com

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«Ключевой момент тут — это умысел: вы пытались контрабандой провезти деньги, спрятать их или не сообщили об этом, когда вас спросили», — пояснил Кескинен.

Он также рассказал, что финляндская таможня конфискует наличные евро у граждан России на границе почти каждый день. Такая мера связана с тем, что провоз наличных евро в Россию запрещен из-за введенных против РФ санкций Евросоюза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сети появились сообщения о том, что финляндская таможня начала изымать у граждан России наличные евро.