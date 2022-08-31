Вашингтон, , 22:14 — REGNUM Компания SpaceX намерена в 2023 году реализовать до 100 запусков ракеты-носителя типа Falcon 9, сообщил 31 августа в соцсетях основатель и руководитель компании Илон Маск.

Илон Маск

По его словам, для достижения этой цели необходимо осуществлять по одному космическому запуску каждые 3,65 дня.

Стоит отметить, что в 2022 году SpaceX планировала произвести 60 запусков ракеты Falcon 9, однако в реальности осуществила лишь 39 из них.

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