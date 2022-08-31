Вашингтон, , 22:06 — REGNUM В Сеть утекла информация о том, что в многопользовательской игре Fortnite вскоре может пройти виртуальный концерт Леди Гаги. Об этом 31 августа сообщает портал Kotaku.

Fortnite © Epic Games

Информация впервые была опубликована на странице соцсети FNLeaksAndInfo. Администрация аккаунта опубликовал аудиозапись, которая, как утверждается, имеет отношении к эмоции под названием «Jug Band», которая, если её демонстрируют четыре игрока, явным образом напоминает песню Леди Гаги 2008 года «Poker Face». Кроме того, администрация Fortnite объявила о проведении мероприятия, одним из участников которого является известная исполнительница.

Напомним, ранее в Fortnite провели виртуальные концерты такие диджеи и исполнители, как Kaskade, Marshmello, Трэвис Скотт, Ариана Гранде, Мохамед Хамаки и другие. Ранее в популярной игре в жанре «королевской битвы» стартовал кроссовер с аниме-франшизой «Жемчуг дракона».

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