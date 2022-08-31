Вашингтон, 31 августа, 2022, 22:06 — ИА Регнум. В Сеть утекла информация о том, что в многопользовательской игре Fortnite вскоре может пройти виртуальный концерт Леди Гаги. Об этом 31 августа сообщает портал Kotaku.

Epic Games Fortnite

Информация впервые была опубликована на странице соцсети FNLeaksAndInfo. Администрация аккаунта опубликовал аудиозапись, которая, как утверждается, имеет отношении к эмоции под названием «Jug Band», которая, если её демонстрируют четыре игрока, явным образом напоминает песню Леди Гаги 2008 года «Poker Face». Кроме того, администрация Fortnite объявила о проведении мероприятия, одним из участников которого является известная исполнительница.

Напомним, ранее в Fortnite провели виртуальные концерты такие диджеи и исполнители, как Kaskade, Marshmello, Трэвис Скотт, Ариана Гранде, Мохамед Хамаки и другие. Ранее в популярной игре в жанре «королевской битвы» стартовал кроссовер с аниме-франшизой «Жемчуг дракона».