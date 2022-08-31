Санкт-Петербург, 31 августа, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Дубль колумбийского нападающего Матео Кассьерры принес санкт-петербургскому «Зениту» победу над воронежским «Факелом» в матче первого тура группового этапа Кубка России 2022/23. Основное время встречи завершилось со счетом 2:0.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Матео Кассьерра

Первый мяч Кассьерра забил на 23-й минуте после передачи Зелимхана Бакаева. Через 10 минут форвард удвоил преимущество «сине-бело-голубых», замкнув передачу Дугласа Сантоса.

Составы команд:

«Зенит»: Иван, Адамов, Алип, Чистяков, Сантос (Кузяев, 46’), Круговой, Сутормин, Ерохин, Мантуан (Малком, 67’), Бакаев (Мостовой, 67’), Кассьерра (Сергеев, 72’).

«Факел»: Городовой, Брызгалов, Смирнов, Дашаев (Морозов, 62’), Черняков (Шляков, 75’), Квеквескири (Дмитриев, 70’), Мастерной, Шаваев, Магаль (Черов, 62’), Максимов (Ивахнов, 62’), Гонгадзе.

За «Зенит» Матео Кассьерра выступает с 1 июля 2022 года после перехода из «Сочи» за 4,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt также оценивает 25-летнего колумбийца в 4,5 миллиона евро.