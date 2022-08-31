Милан, Италия, 31 августа, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Без партии «Вперед, Италия» у правоконсервативного блока не было бы поддержки большинства избирателей, и коалиция не имела бы шансов стать правящей, заявил 31 августа лидер партии Сильвио Берлускони.

Paz.ca Сильвио Берлускони

Кроме того, именно партия Берлускони, по мнению ее лидера, делает коалицию «правоцентристской», без нее она была бы просто «правой», а такие коалиции, существуя во многих странах Европы, не приходят к власти, отметил политик.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони. Общий рейтинг правой коалиции — около 48%, партии Берлускони — около 8%.