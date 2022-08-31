Блед, Словения, 31 августа, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Глава МИД Косово Доника Гервала-Шварц 30 августа выступила на Бледском стратегическом форуме в Словении.

Mfa-ks.net Доника Гервала-Шварц, глава МИД Косово в правительстве Альбина Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, косовский дипломат заявила, что в Приштине не требуют для себя привилегий и не ждут поблажек, однако рассчитывают на равноправное участие в саммите и оценку результатов своей работы.

В рамках форума специальный представитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар заявил, что интеграция стран Западных Балкан в ЕС не имеет альтернатив и призвал руководства стран Союза содействовать ускорению евроинтеграции балканских стран.