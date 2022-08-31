Кишинёв, 31 августа 2022, 22:09 — REGNUM Расплатиться с Газпромом до 1 октября Молдавия не успевает. Кишинёв пытается добиться, чтобы срок проведения аудита долга «Молдовагаза» Газпром продлил до 31 марта будущего года, написал 31 августа молдавский вице-премьер Андрей Спыну в своём телеграм-канале.
Это заявление он сделал по итогам телефонных переговоров с главой Газпрома Алексеем Миллером. Сообщив, что Миллер «подтвердил запрошенные объёмы газа на сентябрь и продлил срок проведения аудита до 1 октября».
Напомним, долг молдавской газораспределительной компании «Молдовагаза» перед Газпромом составляет $709 млн — если учитывать просрочки платежей (без их учёта — $433 млн).
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