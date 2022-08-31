Кишинёв, 31 августа, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Завершить аудит долга перед «Газпромом» до 1 октября Молдавия не успевает. Кишинёв пытается добиться, чтобы срок проведения аудита долга «Молдовагаза» «Газпром» продлил до 31 марта будущего года, написал 31 августа молдавский вице-премьер Андрей Спыну в своём телеграм-канале.

Midr.gov.md Андрей Спыну

Это заявление он сделал по итогам телефонных переговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Сообщив, что Миллер «подтвердил запрошенные объёмы газа на сентябрь и продлил срок проведения аудита до 1 октября».

Андрей Спыну «В связи с этим я сообщил, что аудит невозможно завершить до 1 октября, и ещё раз указал на необходимость продления срока до 31 марта 2023 года».

Напомним, долг молдавской газораспределительной компании «Молдовагаза» перед «Газпромом» составляет $709 млн — если учитывать просрочки платежей (без их учёта — $433 млн).