Рим, , 21:56 — REGNUM По предварительным данным за август 2022 года, уровень годовой инфляции в Италии достиг 8,4%, сообщили 31 августа в национальной службе статистики.

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Это самый высокий показатель с 1985 года. Месяцем ранее он составлял 7,9%. За месяц цены выросли на 0,8%.

Стоимость потребительской корзины за год выросла на 9,7%, это самый высокий показатель с 1984 года.

Основной вклад в рост инфляции оказало повышение стоимости энергоресурсов, констатировали статистики.