Инфляция в Италии достигла рекордного за 37 лет уровня
Рим, 31 августа, 2022, 21:56 — ИА Регнум. По предварительным данным за август 2022 года, уровень годовой инфляции в Италии достиг 8,4%, сообщили 31 августа в национальной службе статистики.
martaposemuckel
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Это самый высокий показатель с 1985 года. Месяцем ранее он составлял 7,9%. За месяц цены выросли на 0,8%.
Стоимость потребительской корзины за год выросла на 9,7%, это самый высокий показатель с 1984 года.
Основной вклад в рост инфляции оказало повышение стоимости энергоресурсов, констатировали статистики.