Петропавловск-Камчатский, 31 августа, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Выездной практикум трека «Знание. Экология» прошёл на Халактырском пляже и бухте Бабьей в рамках молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

Иван Шилов, ИА REGNUM Камчатка

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это уже вторая честь молодежного экологического форума, первая прошла в мае в Вологодской области.

Участники образовательного трека «Знание. Экология» провели взятие проб воды в акваториях Авачинской бухты и Тихого океана для проведения лабораторного анализа.

Мобильная передвижная гидрохимическая лаборатория, предоставленная участникам форума, позволяет в полевых условиях провести отбор проб для дальнейшего изучения уровня загрязнения морской природной среды, сообщила журналистам начальник Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вера Полякова.

«Мониторинг окружающей среды позволяет вовремя принимать меры во избежание ухудшения состояния природы и важно проводить его систематически. Для участников экофорума мы хотели показать в насколько сложных условиях приходится работать сотрудникам Росгидромета и насколько важно правильно отобрать пробы, законсервировать их, чтобы потом на протяжении определенного времени выполнить анализы. Прямо на месте, на Халактырском пляже, проведён анализ первого дня. Участникам было показано как определяется уровень кислорода и PH воды. А вообще данная работа выполняется в химической лаборатории, где будет проведён анализ на 11 ингредиентов», — цитирует слова Веры Поляковой официальный сайт правительства Камчатского края.

В бухте Бабьей участники экофорума также отправились в акваторию Авачинского залива для отбора проб морской воды. В данном практикуме приняли участие сотрудники КамчатНИРО и КамчатГТУ, которые вместе с молодыми представителями экологического сообщества на сап-бордах и каяках совершили поход в сторону полуострова Завойко до мыса Северный.

«С помощью отбора проб участники форума получили возможность изучить её по гидрохимическим и биологическим показателям и получить результат проделанной работы. Все ребята получили возможность самостоятельно провести исследования в лаборатории», — сообщила Анна Голованёв а, доцент кафедры экологии и природопользования КамчатГТУ, кандидат биологических наук.

Как отметила участница выездного практикума, эколог из Москвы Виктория Шкареда, пробы воды были отобраны в шесть ёмкостей, каждая из которых была изучена участниками. Кроме того, под микроскопом были исследован планктон акватории Авачинской бухты.

«Данная практика очень полезна для ребят, которые только начинают свой путь в экологических исследованиях. И где, как не на Камчатке, можно самостоятельно отобрать пробы вод Тихого океана и затем самостоятельно их изучить в лабораторных условиях. Именно здесь, на форуме, мы приобретаем экологическое воспитание и профессиональные навыки практического характера», — сказала участница экофорума.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» продлится до 5 сентября.

Участников форума ожидают три насыщенных образовательных трека: «Знание. Экология» в партнёрстве с организацией Российское общество «Знание»; «Экология начинается с тебя» в партнёрстве с АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Россия — страна возможностей», «Экономика замкнутого цикла и экология территорий» совместно с генеральным экологическим партнером Форума ППК «РЭО», а также выездные практикумы по уникальным природным достопримечательностям Камчатки и различные факультативные мероприятия.

Кроме участия в программе с тематическими семинарами и мастер-классами от ведущих специалистов в сфере экологии молодые люди смогут представить свои проекты и получить гранты от Росмолодёжи в размере до 1,5 млн рублей.