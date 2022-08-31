«Экосистема. Заповедный край»: участники изучают пробы воды Тихого океана
Петропавловск-Камчатский, 31 августа, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Выездной практикум трека «Знание. Экология» прошёл на Халактырском пляже и бухте Бабьей в рамках молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, это уже вторая честь молодежного экологического форума, первая прошла в мае в Вологодской области.
Участники образовательного трека «Знание. Экология» провели взятие проб воды в акваториях Авачинской бухты и Тихого океана для проведения лабораторного анализа.
Мобильная передвижная гидрохимическая лаборатория, предоставленная участникам форума, позволяет в полевых условиях провести отбор проб для дальнейшего изучения уровня загрязнения морской природной среды, сообщила журналистам начальник Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вера Полякова.
В бухте Бабьей участники экофорума также отправились в акваторию Авачинского залива для отбора проб морской воды. В данном практикуме приняли участие сотрудники КамчатНИРО и КамчатГТУ, которые вместе с молодыми представителями экологического сообщества на сап-бордах и каяках совершили поход в сторону полуострова Завойко до мыса Северный.
Как отметила участница выездного практикума, эколог из Москвы Виктория Шкареда, пробы воды были отобраны в шесть ёмкостей, каждая из которых была изучена участниками. Кроме того, под микроскопом были исследован планктон акватории Авачинской бухты.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» продлится до 5 сентября.
Участников форума ожидают три насыщенных образовательных трека: «Знание. Экология» в партнёрстве с организацией Российское общество «Знание»; «Экология начинается с тебя» в партнёрстве с АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Россия — страна возможностей», «Экономика замкнутого цикла и экология территорий» совместно с генеральным экологическим партнером Форума ППК «РЭО», а также выездные практикумы по уникальным природным достопримечательностям Камчатки и различные факультативные мероприятия.
Кроме участия в программе с тематическими семинарами и мастер-классами от ведущих специалистов в сфере экологии молодые люди смогут представить свои проекты и получить гранты от Росмолодёжи в размере до 1,5 млн рублей.