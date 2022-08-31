Лос-Анджелес, США, , 21:48 — REGNUM Во время очередной беседы с журналистами Джастин Лонг сообщил, что Кевин Смит решил снять продолжение комедийного хоррора «Бивень», который он выпустил на экраны в октябре 2014 года. Интервью с актёром было опубликовано 31 августа на портале SlashFilm.

Джей и молчаливый Боб Иван Шилов © ИА REGNUM

«На днях он написал нам всем, Хейли (Хейли Джоэл Осмент— ИА REGNUM) и Генезис (Генезис Родригес — ИА REGNUM), и сказал, что хочет сделать это, и я подумал, что это шутка», — рассказал Лонг. Актёр добавив, что в какой-то момент он понял, что Смит абсолютно серьёзен.

Отметим, что «Бивень» считается самой необычной и странной картиной в карьере Кевина Смита. По мнению поклонников режиссёра, на создание этой ленты Смита вдохновил фильма ужасов «Муха» Дэвида Кроненберга.

Сюжет картины рассказывает о том, как мужчина отправляется искать своего друга — пропавшего журналиста по имени Уоллес. В поисках ему помогают девушка исчезнувшего приятеля и полицейский в отставке. Троица считает, что идёт по следу маньяка, жертвой которого мог стать Уоллес. Но «детективы» даже не подозревают, насколько ужасна правда, которую им предстоит узнать.

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