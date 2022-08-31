Москва, , 21:43 — REGNUM В школах ограничили использование мобильных телефонов не сегодня, сообщили 31 августа в пресс-службе Роспотребнадзор.

В телефоне

Отвечая «на многочисленные запросы», которые поступили после сегодняшнего заявления российского министра просвещения Сергея Кравцова о том, что мобильниками на уроках пользоваться нельзя «с этого учебного года», ведомство пояснило:

«СанПиН с требованием по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует с 2021 года. О введении каких-либо новых ограничений с 1 сентября 2022 года речи не идёт».

Отмечается, что «использование гаджетов с маленьким экраном приводит к повышению нагрузки на органы зрения», к тому же оно может «спровоцировать нарушение осанки».

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