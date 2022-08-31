Дамаск, 31 августа, 2022, 21:51 — ИА Регнум. В Сирии израильские военные нанесли ракетный удар по международному аэропорту в пригороде Алеппо, сообщает 31 августа информагентство SANA со ссылкой на военный источник.

Сирия

Напомним, город Алеппо расположен в 360 км от Дамаска.

«Около 20:00 израильский противник нанес ракетный удар по международному аэропорту Алеппо», — цитирует агентство слова источника.

По его словам, человеческих жертв в результате удара нет, нанесен лишь материальный ущерб.

Информация уточняется.