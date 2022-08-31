Петропавловск-Камчатский, , 21:32 — REGNUM В работе форума «Экосистема. Заповедный край», который стартовал на Камчатке, принимают участие более 4 тысяч человек из всех регионов страны. Это — уже второй этап форума. Первый проходил весной в Череповце в мае этого года, и был посвящен вопросам экологии сложных технологических производств.

Экология Иван Шилов, ИА REGNUM

Во время церемонии открытия к молодым ученым, предпринимателям и представителям общественных организаций, чья деятельность связана с экологией, по видеосвязи обратился первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.