В форуме «Экосистема. Заповедный край» участвуют более 4 000 человек
Петропавловск-Камчатский, 31 августа, 2022, 21:32 — ИА Регнум. В работе форума «Экосистема. Заповедный край», который стартовал на Камчатке, принимают участие более 4 тысяч человек из всех регионов страны. Это — уже второй этап форума. Первый проходил весной в Череповце в мае этого года, и был посвящен вопросам экологии сложных технологических производств.
Иван Шилов, ИА REGNUM
Экология
Во время церемонии открытия к молодым ученым, предпринимателям и представителям общественных организаций, чья деятельность связана с экологией, по видеосвязи обратился первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
«Отдельные слова приветствия хотел бы сказать ребятам из Луганской, Донецкой Народной Республик, с освобожденных территорий Запорожья, Херсона, которые проделали большой путь для того, чтобы принять участие. Они впервые участвуют в этом замечательном форуме. И уверен, что, ребята, у вас получится включиться в проекты, которые уже реализуются, и много что суметь сделать с тем, чтобы вот эти замечательные российские волонтерские экологические проекты были полноценно развернуты и на Донбассе, и на всех освобожденных территориях», — сказал Сергей Кириенко.