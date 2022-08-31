Нью-Йорк, США, 31 августа, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Российская Федерация снова распространила в Совете Безопасности ООН доказательства обстрела бандеровскими вооруженными формирования Запорожской атомной станции. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба российского постпредства при ООН.

Ralf1969 Запорожская АЭС

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Сообщается, что речь идёт об очередном обстреле Запорожской АЭС, который был произведен бандеровцами 29 августа. Ранее российское постпредство при ООН уже распространяло доказательства обстрела ЗАЭС со стороны киевского режима в другие дни.

При этом уточняется, что 29 августа бандеровцы атаковали специальный блок №1 на Запорожской АЭС, в котором хранится новое ядерное топливо для реакторов. Крыша спецблока была пробита.

Напомним, что сейчас на ЗАЭС направляется миссия МАГАТЭ.