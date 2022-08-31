Москва, 31 августа, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Российские военные, принимающие непосредственное участие в боях с формированиями киевского режима, замечают признаки использования рядовым и младшим командным составом ВСУ психотропных веществ, подавляющих страх и боль, сообщает 31 августа телеграм-канал «Рыбарь».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По свидетельствам военнослужащих ВС России, подразделения ВСУ, принимающие участие в «контрнаступлении на Херсон», демонстрируют не только слабую обученность, но и «общую неадекватность».

«На руку играет ещё общая «неадекватность» наспех обученных и накаченных боевой химией [бандеровских] подразделений. Ни о каком мастерстве ведения огня на поле боя со стороны бронегрупп ВСУ не может идти и речи: наступают в лоб, сами заходят в огневые мешки и «героически сгорают», — сообщает «Рыбарь».