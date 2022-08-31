Мурманск, , 21:20 — REGNUM В Мурманской области дети участников спецоперации получат бесплатное питание в школах и колледжах. Соответствующее изменение в региональный закон внесли депутаты облдумы, сообщает областное правительство.

Школьная столовая Cenya Glova

«Законопроект направлен на оказание дополнительной социальной поддержки детей военнослужащих — участников специальной военной операции на территориях бывш. УССР, Донецкой и Луганской Народных Республик. Этим детям с начала учебного года будет предоставлено право двухразового бесплатного питания в школах и колледжах Мурманской области», — сообщили в ведомстве.

Дополнительный объем расходов областного бюджета на предоставление питания детям военнослужащих составит 12,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мурманские власти в три раза увеличили размер выплаты участникам СВО.