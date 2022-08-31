Белоярский, Свердловская область, 31 августа, 2022, 21:13 — ИА Регнум. В посёлке Белоярском Свердловской области органы опеки силой забирают детей из семьи участника специальной военной операции. Об этом 31 августа пишут СМИ.

Gov.cap.ru Опека

По данным Е1.ru, всего в семье три родных ребёнка и пятеро приёмных. Изымают последних. 13-летнего сопротивлявшегося подростка буквально вынесли на руках. Остальные дети спрятались. Их опека пообещала забрать позднее.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил журналистам, что дети якобы находились дома без присмотра. Он также добавил, что из семьи забрали 15-летнюю девочку, которая сама попросила об этом.

Кроме того, по словам Горелых, сотрудники полиции продолжают разбираться в произошедшем. Ситуацию взяли на контроль руководство главка МВД и областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова.