Бишкек, 31 августа, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Китай наращивает влияние в медиапространстве Киргизии для того, чтобы сменить свой отрицательный образ. Об этом заявила киргизский политолог Айнура Арзыматова, передают «Vesti. kg».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По мнению эксперта, это нужно Поднебесной для того, чтобы облегчить получение экономической выгоды как от уже действующих на территории республики, так и от потенциальных производственных и логистических проектов.

«В большинстве стран мира на сегодня сложился не совсем положительный образ КНР — бытует мнение, что Китай проводит политику постепенной экономической экспансии. В итоге почти вся Африка и часть Азии уже находятся под экономическим влиянием Пекина», — уточнила она.

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Профессор считает, что основным средством Китай для завоевания нового экономического пространства, являются «дешевые кредиты», которые поднебесная активно предоставляет другим странам.

«Такие кредиты популярны, легко получаются, но они легко вовлекают тех, кто их берет, в орбиту экономических интересов КНР. В результате страны становятся должниками Китая, который эти долги не прощает», — пояснила она.

В качестве примера собеседница привела Шри-Ланку, которая была вынуждены отдать порт в аренду китайской госкомпании на 99 лет за долги по кредитам, полученным у Китая.

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По словам Арзыматовой, то же касается и месторождений в Казахстане, которые контролируются китайскими компаниями, а также спорных территорий Восточного Памира, отданных Таджикистаном под юрисдикцию Пекина после того, как он не смог выплатить долг.

Также эксперт акцентировала внимание на теме строительства железной дороге Китай — Киргизия — Узбекистан, часть которой будет проходить по киргизской территории не глубоко внутри страны, а в приграничной зоне.

«Опять вспомним опыт Таджикистана и прикинем, а если не сможем вернуть долги, не придется ли нам отдать свои территории? Во-вторых, кто берет кредиты, должны помнить, что бесплатно давать деньги или под небольшие проценты так называемые «дешевые кредиты» никто не будет», — отмечает она.

Подводя итог, профессор Айнура Арзыматова подчеркнула, что властям Киргизии «следует учесть эти «подводные камни», которые могут идти в ущерб национальным интересам республики».

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