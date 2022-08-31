Херсон, 31 августа, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Любое наступление требует сосредоточения ресурса, а у ВСУ едва ли есть «свободный» резерв, отметил 31 августа в своем телеграм-канале командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский, комментируя «наступление ВСУ на Херсон».

Иван Шилов, ИА REGNUM Херсон

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«Исходим из того, что где-то [у них] убыло и ослабело. Сумеем мы воспользоваться ситуацией? Неплохо было бы определиться, где сейчас перспективнее всего ударить, пока ВСУ сползлось на одно направление и пытается удивить Запад своей «результативностью»», — считает комбат.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что при разгроме «наступления» ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях за двое суток (29−30 августа) были уничтожены десятки единиц военной техники и более 1700 военнослужащих.