Москва, 31 августа, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Решение Евросоюза о приостановке облегченного визового режима для граждан России никак не сможет повлиять на ход событий в б. УССР и изменить отношение российских граждан к специальной военной операции, отметил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

Как сообщало ИА REGNUM, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что государства-члены союза достигли договоренности относительно приостановки облегченного визового режима для граждан России.

«Боррель показательно объявляет о решении заморозить соглашение Евросоюза с Россией об упрощенном визовом режиме. Но не для всех. Оставят «конкретные группы россиян, которые против конфликта на [б. УССР]». (Читай — сохранят возможность для эвакуации своих агентов)», — отметил Слуцкий в своем телеграм-канале.

По его словам, Россию не удалось «прогнуть» санкциями Евросоюза, они только больно ударили по европейской экономике.

«Решили теперь приспустить «железный занавес» и заняться вульгарной сегрегацией, то есть разделением на «хороших» русских и русских из, дескать, путинской России. Чего хотят добиться? Изменения отношения россиян к спецоперации в обмен на право ездить в Европу на отдых и шопинг? Не добьются, уж точно. Точно также, как это решение никак не сможет повлиять на ход событий на [б. УССР]. А Россия, уверен, не оставит без последствий очередной приступ мракобесия Брюсселя», — заключил депутат.

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