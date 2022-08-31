Нижний Новгород, 31 августа, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Нижегородской области подготовило совокупный рейтинг больниц региона за первое полугодие 2022 года. Об этом сообщили в медицинском ведомстве.

Медицина

Медицинские учреждения оценивались по таким критериям как клиническая эффективность, управленческая эффективность и по количеству обоснованных жалоб со стороны пациентов.

Среди организаций районного уровня первое место заняла Воротынская центральная районная больница, второе — Сосновская ЦРБ, а третье — Воскресенская ЦРБ.

Лидером среди межрайонных медучреждений признана больница скорой медицинской помощи имени Владимирского города Арзамаса, затем следует БСМП города Дзержинска, а замыкает тройку городская клиническая больница №29 Нижнего Новгорода.

Среди региональных центров высоких технологий лучшими названы Нижегородский областной клинический онкодиспансер, Нижегородская областная больница имени Семашко и городская больница №35.