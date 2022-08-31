Москва, 31 августа 2022, 21:15 — REGNUM Видео (предположительно) задержания в городе Энергодаре бандеровских диверсантов, готовивших теракт на Запорожской АЭС, публикует 31 августа телеграм-канал RT на русском.
Отмечается, что видео опубликовал военный эксперт Борис Рожин. Судя по видео, задержание проведено на квартире.
У диверсантов изъяты карта Энергодара, три автомата АК-74 калибра 5,45 мм, три импортных гранатомёта NLAW, пять гранат, взрывное устройство с поражающими элементами, квадракоптер, средства связи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что в Энергодаре задержана группа готовивших теракт на ЗАЭС бандеровских диверсантов.
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