Москва, 31 августа, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Видео (предположительно) задержания в городе Энергодаре бандеровских диверсантов, готовивших теракт на Запорожской АЭС, публикует 31 августа телеграм-канал RT на русском.

Kaluga.sledcom.ru Задержанный в отделе полиции

Отмечается, что видео опубликовал военный эксперт Борис Рожин. Судя по видео, задержание проведено на квартире.

У диверсантов изъяты карта Энергодара, три автомата АК-74 калибра 5,45 мм, три импортных гранатомёта NLAW, пять гранат, взрывное устройство с поражающими элементами, квадракоптер, средства связи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что в Энергодаре задержана группа готовивших теракт на ЗАЭС бандеровских диверсантов.